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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:43
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
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Порт
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:07
Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
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sergia
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:22
sergia написав: Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?
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WallNutPen
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:46
WallNutPen написав: sergia написав: Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?
Все ж відправити на ЗСУ з "додаткового доходу" більш економічно доцільно, ніж з основної кишені. Враховуючи, що зараз гайки закручують усіх боків, незабаром може бути або так, або ніяк (мається на увазі кешбек).
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:47
sergia написав: Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
Банки в полтора раза за январь-февраль увеличили чистую прибыль, но методично продолжают резать возможности клиентов. Знаково.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:51
Граждане, абанк приплыл? В приложение не заходит, ИБ выключен, сайт не сайт.
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Hemi
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:11
Hemi написав:
Граждане, абанк приплыл? В приложение не заходит, ИБ выключен, сайт не сайт.
Спокойно вошел в приложение
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WallNutPen
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:15
WallNutPen написав: Hemi написав:
Граждане, абанк приплыл? В приложение не заходит, ИБ выключен, сайт не сайт.
Спокойно вошел в приложение
Ага, заработало. Больше часа всё было мертво. Надо было срочно р2р кинуть, а тут засада была...
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Hemi
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:41
Hemi написав: WallNutPen написав: Hemi написав:
Граждане, абанк приплыл? В приложение не заходит, ИБ выключен, сайт не сайт.
Спокойно вошел в приложение
Ага, заработало. Больше часа всё было мертво. Надо было срочно р2р кинуть, а тут засада была...
Сейчас снова сайт лежит.
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копейка
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