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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:03
WallNutPen написав: копейка написав:
Сейчас снова сайт лежит.
Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем
Оф.сайт + вебка ИБ.
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копейка
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:12
копейка написав: WallNutPen написав: копейка написав:
Сейчас снова сайт лежит.
Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем
Оф.сайт + вебка ИБ.
Может у вас что с провайдером - веб-иб загрузился снова и дал войти. Офисите не быстро но тоже загрузился
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WallNutPen
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:57
WallNutPen
Сейчас грузится, но с лагом. Остальное работает, имею ввиду другие банки и не банковские сайты.
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копейка
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:24
Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...
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Vorlon
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:48
Vorlon написав:
Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...
Еще как минимум неделю тому назад. Здесь пару страниц назад об этом писали.
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ingtrans
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