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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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А-Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:03

  WallNutPen написав:
  копейка написав:Сейчас снова сайт лежит.

Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем

Оф.сайт + вебка ИБ.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:12

  копейка написав:
  WallNutPen написав:
  копейка написав:Сейчас снова сайт лежит.

Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем

Оф.сайт + вебка ИБ.

Может у вас что с провайдером - веб-иб загрузился снова и дал войти. Офисите не быстро но тоже загрузился
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:57

WallNutPen
Сейчас грузится, но с лагом. Остальное работает, имею ввиду другие банки и не банковские сайты.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:24

Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:48

  Vorlon написав:Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...

Еще как минимум неделю тому назад. Здесь пару страниц назад об этом писали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:16

Суркисбанк продолжает маяться дурью в отношении переводов на большие суммы. Видеозвонок по viber, куча стандартных и бессмысленных, с точки зрения безопасности клиента, вопросов. Лучше бы ставки по депозитам повысили, чем заниматься имитацией бурной деятельности.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:45

ingtrans
Там вроде про 10,5% писали? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:15

  Vorlon написав:ingtrans
Там вроде про 10,5% писали? :roll:

Так там же с бонусом писали, а голыми так и было 10%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:09

Re: А-Банк

На днях тянул с Жёлтой карты, срабатала система безопасности и заблочили карту. Для разблокировки пришлось звонить через их приложение с видеосвязью. В общем, быстро получилось разблокировать и операцию после повторил.
Howl
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