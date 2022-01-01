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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:03
WallNutPen написав: копейка написав:
Сейчас снова сайт лежит.
Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем
Оф.сайт + вебка ИБ.
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копейка
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:12
копейка написав: WallNutPen написав: копейка написав:
Сейчас снова сайт лежит.
Сайт это веб-версия интернетбанкинга? Или просто официальная страница? В интернетбанкинг только что вошел без проблем
Оф.сайт + вебка ИБ.
Может у вас что с провайдером - веб-иб загрузился снова и дал войти. Офисите не быстро но тоже загрузился
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WallNutPen
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:57
WallNutPen
Сейчас грузится, но с лагом. Остальное работает, имею ввиду другие банки и не банковские сайты.
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копейка
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:24
Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...
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Vorlon
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:48
Vorlon написав:
Незаметно ставки ещё снизили - теперь всего 10% на 15 месяцев...
Еще как минимум неделю тому назад. Здесь пару страниц назад об этом писали.
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ingtrans
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:16
Суркисбанк продолжает маяться дурью в отношении переводов на большие суммы. Видеозвонок по viber, куча стандартных и бессмысленных, с точки зрения безопасности клиента, вопросов. Лучше бы ставки по депозитам повысили, чем заниматься имитацией бурной деятельности.
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Порт
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:45
ingtrans
Там вроде про 10,5% писали?
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Vorlon
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Додано: Вів 29 бер, 2022 08:09
На днях тянул с Жёлтой карты, срабатала система безопасности и заблочили карту. Для разблокировки пришлось звонить через их приложение с видеосвязью. В общем, быстро получилось разблокировать и операцию после повторил.
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Howl
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:12
Howl написав:
На днях тянул с Жёлтой карты, срабатала система безопасности и заблочили карту. Для разблокировки пришлось звонить через их приложение с видеосвязью. В общем, быстро получилось разблокировать и операцию после повторил.
Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?
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kreuz
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Вів 29 бер, 2022 07:11
wtf
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