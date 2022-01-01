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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:18
kreuz написав:Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?
Тоді, тільки у відділенні.
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Zochan
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:23
Zochan написав:
kreuz написав:Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?
Тоді, тільки у відділенні.
За дорученням також розблокують?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:25
Howl написав:
На днях тянул с Жёлтой карты, срабатала система безопасности и заблочили карту. Для разблокировки пришлось звонить через их приложение с видеосвязью. В общем, быстро получилось разблокировать и операцию после повторил.
А разве толкать с приложухи не безопасней в этом плане?
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Вів 29 бер, 2022 07:11
wtf
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