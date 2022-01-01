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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:18

Re: А-Банк

kreuz написав:Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?

Тоді, тільки у відділенні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:23

  Zochan написав:
kreuz написав:Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?

Тоді, тільки у відділенні.

За дорученням також розблокують?
kreuz
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Повідомлень: 3376
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Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:46

kreuz скоріш за все ні, в мене подібна ситуація: доручення на моє ім'я від батька, юридично все законно, А сказав, що ні, лише він може отримати кошти за своєю картою, сварився, сказав, що піду від них, їм,як російському кораблю все пох**, взяв перекинув на себе на зелену, чекав 1 міс депозиту, а потім вже зняв з себе, нічого відомстимо, зараз все повиводимо з їхніми жалкими 10% на 15 міс.
melkh
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Повідомлень: 663
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 04:05

Re: А-Банк

melkh, владелец не может карту передать в 3-и руки. Доверенность оформляется на счёт или к данному счету оформляется допка на доверенное лицо.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:50

Howl допку в зеленому мострі оформили, в А такого не практикують.
melkh
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Повідомлень: 663
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
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