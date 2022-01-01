kreuz написав:Така ж маячня, заблокували жовту карту з коштами з депозиту пiд час вiдправки СЕПу. Вiдеодзвiнок прийняти не можу. Як розблочити?
Тоді, тільки у відділенні.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:18
Re: А-Банк
Тоді, тільки у відділенні.
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:23
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:46
kreuz скоріш за все ні, в мене подібна ситуація: доручення на моє ім'я від батька, юридично все законно, А сказав, що ні, лише він може отримати кошти за своєю картою, сварився, сказав, що піду від них, їм,як російському кораблю все пох**, взяв перекинув на себе на зелену, чекав 1 міс депозиту, а потім вже зняв з себе, нічого відомстимо, зараз все повиводимо з їхніми жалкими 10% на 15 міс.
Додано: Сер 30 бер, 2022 04:05
Re: А-Банк
melkh, владелец не может карту передать в 3-и руки. Доверенность оформляется на счёт или к данному счету оформляется допка на доверенное лицо.
Додано: Чет 31 бер, 2022 10:03
Re: А-Банк
При переводе со своей карты на карту другого клиента Абанка в приложении или веб-банкинге, видно его ФИО, как в Привате?
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:21
сьогодні Абанк дуууже довго зараховував СЕП із Форварда, десь біля 6 годин йшло (Форвард випустив швидко)
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:06
Re: А-Банк
А-банк вернул в правилах право клиентов выводить кэшбек при накоплении 100 грн. на свой основной счет (до этого в последнее время можно было выводить от 1 грн. но только на ВСУ). Но в текущей версии а24 кнопки вывода на основной счет пока нет. Обещают что она появится в новом релизе, дату выхода которого пока назвать не могут.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:58
Re: А-Банк
На свої кошти на картках з сьогоднішнього дня нараховують 0%.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:57
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