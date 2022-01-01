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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:00
В Абанке24, если при переводе собственных средств(% или тело депоз) на карту другого укр банка и был получен отказ с возвратом, то эти собственные средства становятся уже не собственными и при обналичивании их стягивается соответственно комиссия!
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:06
в додатку АБ24 в історії по КБ відсутній березень
лютий і зразу квітень іде
у всіх так?
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