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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:00

Re: А-Банк

В Абанке24, если при переводе собственных средств(% или тело депоз) на карту другого укр банка и был получен отказ с возвратом, то эти собственные средства становятся уже не собственными и при обналичивании их стягивается соответственно комиссия!
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:06

в додатку АБ24 в історії по КБ відсутній березень
лютий і зразу квітень іде
у всіх так?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:16

greenozon
березень-квітень
melkh
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