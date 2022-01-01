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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:14

  Ой+ написав:приват вводить коміс на зняття готівки з абанківських карток.
Якщо у березні комусь випали якісь послаблення, то зараз банки активно надолужують "втрачене".

Не знаю насколько правда, но разгоняют о национализации имущества Суркисов. Поэтому "надолужують втрачене" может заиграть новыми красками
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:20

  WallNutPen написав:А-банк вернул в правилах право клиентов выводить кэшбек при накоплении 100 грн. на свой основной счет (до этого в последнее время можно было выводить от 1 грн. но только на ВСУ). Но в текущей версии а24 кнопки вывода на основной счет пока нет. Обещают что она появится в новом релизе, дату выхода которого пока назвать не могут.

Вышла обнова аппки. Возможность вывода кэшбек на счет вернули. Правда сам раздел "Кешбек" запрятали подальше в "Еще" между "страховками" и сканером QR-кода
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:25

  Ferlakur написав:Як тут з наявністю валюти, шоб зняти з рахунку? Підкріплюють відділення, чи тільки з приносу?


решил на прошлой неделе зайти и забрать пару сотен с карточки, лежащие там уже несколько лет - сотрудница в отделении, предположительно начальница отделения, очень удивилась и на от_ебись добавила, что никто не несет по такому курсу и никто не подкрепляет отделение. При этом сидела и под столом пересчитывала котлеты гривень (т.е. это не касса), а рядом какой-то мужик сидел - я посмотрел на эту картину, ничего не комментируя, но в принципе приблизительный ответ, чем они промышляют, нарисовался. :mrgreen:
В другом отделении сказали - "можете купить себе что-нибудь в интернете или снять гривной" :mrgreen:
Забил до лучших времен. :mrgreen:
П.С. Таки город у моря, если что. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:11

А-Банк понижает депозитные ставки...
1 месяц-6%
3 месяца-7,5%
6 месяцев-8%
12 месяцев-8,5%
15 месяцев-9%
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:21

А Скунса повысил.
Почекаем и тута 20
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:05

  Amethyst написав:А Скунса повысил.

Акція для тих, хто не збирається забирати назад?
klug
 
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  #<1 ... 18192021
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