Не знаю насколько правда, но разгоняют о национализации имущества Суркисов. Поэтому "надолужують втрачене" может заиграть новыми красками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 17:14
Не знаю насколько правда, но разгоняют о национализации имущества Суркисов. Поэтому "надолужують втрачене" может заиграть новыми красками
Додано: Вів 05 кві, 2022 17:20
Вышла обнова аппки. Возможность вывода кэшбек на счет вернули. Правда сам раздел "Кешбек" запрятали подальше в "Еще" между "страховками" и сканером QR-кода
Додано: Вів 05 кві, 2022 18:25
решил на прошлой неделе зайти и забрать пару сотен с карточки, лежащие там уже несколько лет - сотрудница в отделении, предположительно начальница отделения, очень удивилась и на от_ебись добавила, что никто не несет по такому курсу и никто не подкрепляет отделение. При этом сидела и под столом пересчитывала котлеты гривень (т.е. это не касса), а рядом какой-то мужик сидел - я посмотрел на эту картину, ничего не комментируя, но в принципе приблизительный ответ, чем они промышляют, нарисовался.
В другом отделении сказали - "можете купить себе что-нибудь в интернете или снять гривной"
Забил до лучших времен.
П.С. Таки город у моря, если что.
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:11
А-Банк понижает депозитные ставки...
1 месяц-6%
3 месяца-7,5%
6 месяцев-8%
12 месяцев-8,5%
15 месяцев-9%
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:21
А Скунса повысил.
Почекаем и тута 20
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
Додано: Сер 06 кві, 2022 21:05
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