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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 17:14
Ой+ написав:
приват вводить коміс на зняття готівки з абанківських карток.
Якщо у березні комусь випали якісь послаблення, то зараз банки активно надолужують "втрачене".
Не знаю насколько правда, но разгоняют о национализации имущества Суркисов. Поэтому "надолужують втрачене" может заиграть новыми красками
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Додано: Вів 05 кві, 2022 17:20
WallNutPen написав:
А-банк вернул в правилах право клиентов выводить кэшбек при накоплении 100 грн. на свой основной счет (до этого в последнее время можно было выводить от 1 грн. но только на ВСУ). Но в текущей версии а24 кнопки вывода на основной счет пока нет. Обещают что она появится в новом релизе, дату выхода которого пока назвать не могут.
Вышла обнова аппки. Возможность вывода кэшбек на счет вернули. Правда сам раздел "Кешбек" запрятали подальше в "Еще" между "страховками" и сканером QR-кода
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:25
Ferlakur написав:
Як тут з наявністю валюти, шоб зняти з рахунку? Підкріплюють відділення, чи тільки з приносу?
решил на прошлой неделе зайти и забрать пару сотен с карточки, лежащие там уже несколько лет - сотрудница в отделении, предположительно начальница отделения, очень удивилась и на от_ебись добавила, что никто не несет по такому курсу и никто не подкрепляет отделение. При этом сидела и под столом пересчитывала котлеты гривень (т.е. это не касса), а рядом какой-то мужик сидел - я посмотрел на эту картину, ничего не комментируя, но в принципе приблизительный ответ, чем они промышляют, нарисовался.
В другом отделении сказали - "можете купить себе что-нибудь в интернете или снять гривной"
Забил до лучших времен.
П.С. Таки город у моря, если что.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:11
А-Банк понижает депозитные ставки...
1 месяц-6%
3 месяца-7,5%
6 месяцев-8%
12 месяцев-8,5%
15 месяцев-9%
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:21
А Скунса повысил.
Почекаем и тута 20
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
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Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:05
Amethyst написав:
А Скунса повысил.
Акція для тих, хто не збирається забирати назад?
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:07
Amethyst написав:
А Скунса повысил.
Почекаем и тута 20
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
а кто такой Скунса ?
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:36
Vladibor
стара погоняла банку Форвард
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Додано: Суб 09 кві, 2022 12:01
Incasso написав:
В Абанке24, если при переводе собственных средств(% или тело депоз) на карту другого укр банка и был получен отказ с возвратом, то эти собственные средства становятся уже не собственными и при обналичивании их стягивается соответственно комиссия!
о какой сумме речь?
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:07
Amethyst написав:
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
Про який зазор мова?
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