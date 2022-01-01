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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:20
V2 написав: Amethyst написав:
Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита
Про який зазор мова?
Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно
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WallNutPen
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Додано: Вів 12 кві, 2022 04:03
WallNutPen написав:
Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно
А как же старое доброе кредитование трудящихся?
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:49
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?
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POSToronnim V
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Додано: Сер 13 кві, 2022 14:35
POSToronnim V написав:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?
Нет
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