RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:20

  V2 написав:
  Amethyst написав:Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита


Про який зазор мова?

Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно
WallNutPen
 
Повідомлень: 216
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:03

  WallNutPen написав:Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно

А как же старое доброе кредитование трудящихся?
Adast
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 04.06.20
Подякував: 222 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:49

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?
POSToronnim V
 
Повідомлень: 62
З нами з: 15.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:35

  POSToronnim V написав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?

Нет
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16137
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:40

Re: А-Банк

  Adast написав:А как же старое доброе кредитование трудящихся?

Хотів підбільшити собі КЛ:
"В умовах воєнного стану банк не підвищує кредитні ліміти"
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5002
З нами з: 19.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:50

Re: А-Банк

СЭП выдает ошибку.
Невозможно создать платёж.
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.07.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:29

maxstar Все работает.
lubarec
 
Повідомлень: 411
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 9, 10, 11
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
103 97541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 09:31
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 231, 232, 233
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2320 854305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 08:32
Kent
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 129, 130, 131
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1305 702380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 06:39
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (147)
18.04.2022 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.