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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:20

  V2 написав:
  Amethyst написав:Я так понимаю на ОВДПшках зазор маленький рисуется для Шапита


Про який зазор мова?

Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 04:03

  WallNutPen написав:Банки размещают деньги привлеченные у физиков в огвз. Если зазор между ставками по вкладам и ставками по огвз маленький, то это банкам не интересно

А как же старое доброе кредитование трудящихся?
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:49

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:35

  POSToronnim V написав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на этой ветке представитель банка?

Нет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:40

Re: А-Банк

  Adast написав:А как же старое доброе кредитование трудящихся?

Хотів підбільшити собі КЛ:
"В умовах воєнного стану банк не підвищує кредитні ліміти"
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:50

Re: А-Банк

СЭП выдает ошибку.
Невозможно создать платёж.
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:29

maxstar Все работает.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:56

Re: А-Банк

Гарячая линия сообщила что есть проблема с некоторыми счетами. Проблема решиться ориентировочно завтра после 17:00
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:01

Скажите, а есть ли лимит на сэп с зеленой?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:38

  la9 написав:Скажите, а есть ли лимит на сэп с зеленой?

нет
melkh
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