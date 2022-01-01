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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35
Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:47
Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить
Додано: Пон 18 кві, 2022 15:21
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
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