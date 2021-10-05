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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35
Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.
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Порт
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Додано: Пон 18 кві, 2022 14:47
Порт написав:
Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.
Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:21
WallNutPen написав: Порт написав:
Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.
Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
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Порт
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14
Порт написав:
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:25
WallNutPen написав: Порт написав:
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только
В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.
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Порт
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Додано: Пон 18 кві, 2022 17:18
Порт написав: WallNutPen написав: Порт написав:
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только
В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.
В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита.
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