Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14

Порт написав: Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.

Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только