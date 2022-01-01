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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 21222324> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку А-Банк 4 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 100% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 3 Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35 Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку. Порт Повідомлень: 889 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 14:47 Порт написав: Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку. Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.

Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить WallNutPen Повідомлень: 221 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 15:21 WallNutPen написав: Порт написав: Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку. Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.

Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить

Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Порт Повідомлень: 889 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14 Порт написав: Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.

Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только WallNutPen Повідомлень: 221 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 16:25 WallNutPen написав: Порт написав: Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.

Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только

В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь. В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь. Порт Повідомлень: 889 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 17:18 Порт написав: WallNutPen написав: Порт написав: Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно. Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.

Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только

В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь. В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.

В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита. В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита. lara_08 Повідомлень: 164 З нами з: 05.05.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 18:06 В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита



Я просто воспользовался терминологией предыдущего загонщика оленей. На мой взгляд жёсткий лимит ещё хуже, поскольку в принципе не позволяет вывести за раз желаемую сумму, несмотря на потери. А это признак отложенного северного зверька. Порт Повідомлень: 889 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 18:21 Re: А-Банк Порт написав: В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь. В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.

Так вы еще и "тарифы" от "лимитов" не отличаете - тяжелый случай. Не думал что с таким уровнем понимания следует писать что-либо на финансовом форуме.

Мне принципиально нравится ваш стиль общения на форуме:

1. Написать глупость.

2. В ответ на то что вам пишут что вы пишете глупость, съехать на личность оппонента обвиняя его в "зраде" (или загоне таких существ как вы).

3. Стоять на своем до последнего путая "тариф" с "лимитами" и доказывая что наличие отдельных признаков "нездоровья" банка это вообще капецы капецные.



Ладно попробую еще раз:

Цитирую себя же "за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время". Это по вашему проблема для тех у кого есть голова на плечах? Если проблема - задумайтесь где ваша голова находится

Далее - процитируйте пожалуйста где и когда я кого-либо загонял (то есть рекомендовал оставлять деньги в форварде)? Я всегда писал о своих действиях - что я оставляю деньги в банке, что я держу свои деньги в банке, что я подставляю банку плечо... Причем указывал что деньги это для меня не последние, а случись что фонд выплатит, то есть с моей стороны риск не велик. Рекомендаций кому либо поступать так же, либо нести в банк - я не давал. То есть поступал максимальо честно. Да при этом я делился теми знаниями и пониманием дел в банке которыми обладаю. В отличие от, к примеру", типичных "аленей", у которых напрочь отсутствуют элементарные знания о работе банка, и которые видят кругом только зраду.

Поэтому прошу либо "цитату", либо извинений что я кого либо загоняю. Есть конечно еще конечно третий вариант. Знаете как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Пришедший говорит поэту Ивану Николаевичу Поныреву (Бездомному): "Не пишите больше! − попросил пришедший умоляюще."

Хотя для этого конечно надо признать свою принципиальную неправоту. Боюсь вам подобное не под силу. Так вы еще и "тарифы" от "лимитов" не отличаете - тяжелый случай. Не думал что с таким уровнем понимания следует писать что-либо на финансовом форуме.Мне принципиально нравится ваш стиль общения на форуме:1. Написать глупость.2. В ответ на то что вам пишут что вы пишете глупость, съехать на личность оппонента обвиняя его в "зраде" (или загоне таких существ как вы).3. Стоять на своем до последнего путая "тариф" с "лимитами" и доказывая что наличие отдельных признаков "нездоровья" банка это вообще капецы капецные.Ладно попробую еще раз:Цитирую себя же "за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время". Это по вашему проблема для тех у кого есть голова на плечах? Если проблема - задумайтесь где ваша голова находитсяДалее - процитируйте пожалуйста где и когда я кого-либо загонял (то есть рекомендовал оставлять деньги в форварде)? Я всегда писал о своих действиях - что я оставляю деньги в банке, что я держу свои деньги в банке, что я подставляю банку плечо... Причем указывал что деньги это для меня не последние, а случись что фонд выплатит, то есть с моей стороны риск не велик. Рекомендаций кому либо поступать так же, либо нести в банк - я не давал. То есть поступал максимальо честно. Да при этом я делился теми знаниями и пониманием дел в банке которыми обладаю. В отличие от, к примеру", типичных "аленей", у которых напрочь отсутствуют элементарные знания о работе банка, и которые видят кругом только зраду.Поэтому прошу либо "цитату", либо извинений что я кого либо загоняю. Есть конечно еще конечно третий вариант. Знаете как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Пришедший говорит поэту Ивану Николаевичу Поныреву (Бездомному): "Не пишите больше! − попросил пришедший умоляюще."Хотя для этого конечно надо признать свою принципиальную неправоту. Боюсь вам подобное не под силу. WallNutPen Повідомлень: 221 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 18:31 WallNutPen написав: Порт написав: В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь. В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.

Так вы еще и "тарифы" от "лимитов" не отличаете - тяжелый случай. Не думал что с таким уровнем понимания следует писать что-либо на финансовом форуме.

Мне принципиально нравится ваш стиль общения на форуме:

1. Написать глупость.

2. В ответ на то что вам пишут что вы пишете глупость, съехать на личность оппонента обвиняя его в "зраде" (или загоне таких существ как вы).

3. Стоять на своем до последнего путая "тариф" с "лимитами" и доказывая что наличие отдельных признаков "нездоровья" банка это вообще капецы капецные.



Ладно попробую еще раз:

Цитирую себя же "за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время". Это по вашему проблема для тех у кого есть голова на плечах? Если проблема - задумайтесь где ваша голова находится

Далее - процитируйте пожалуйста где и когда я кого-либо загонял (то есть рекомендовал оставлять деньги в форварде)? Я всегда писал о своих действиях - что я оставляю деньги в банке, что я держу свои деньги в банке, что я подставляю банку плечо... Причем указывал что деньги это для меня не последние, а случись что фонд выплатит, то есть с моей стороны риск не велик. Рекомендаций кому либо поступать так же, либо нести в банк - я не давал. То есть поступал максимальо честно. Да при этом я делился теми знаниями и пониманием дел в банке которыми обладаю. В отличие от, к примеру", типичных "аленей", у которых напрочь отсутствуют элементарные знания о работе банка, и которые видят кругом только зраду.

Поэтому прошу либо "цитату", либо извинений что я кого либо загоняю. Есть конечно еще конечно третий вариант. Знаете как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Пришедший говорит поэту Ивану Николаевичу Поныреву (Бездомному): "Не пишите больше! − попросил пришедший умоляюще."

Хотя для этого конечно надо признать свою принципиальную неправоту. Боюсь вам подобное не под силу. Так вы еще и "тарифы" от "лимитов" не отличаете - тяжелый случай. Не думал что с таким уровнем понимания следует писать что-либо на финансовом форуме.Мне принципиально нравится ваш стиль общения на форуме:1. Написать глупость.2. В ответ на то что вам пишут что вы пишете глупость, съехать на личность оппонента обвиняя его в "зраде" (или загоне таких существ как вы).3. Стоять на своем до последнего путая "тариф" с "лимитами" и доказывая что наличие отдельных признаков "нездоровья" банка это вообще капецы капецные.Ладно попробую еще раз:Цитирую себя же "за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время". Это по вашему проблема для тех у кого есть голова на плечах? Если проблема - задумайтесь где ваша голова находитсяДалее - процитируйте пожалуйста где и когда я кого-либо загонял (то есть рекомендовал оставлять деньги в форварде)? Я всегда писал о своих действиях - что я оставляю деньги в банке, что я держу свои деньги в банке, что я подставляю банку плечо... Причем указывал что деньги это для меня не последние, а случись что фонд выплатит, то есть с моей стороны риск не велик. Рекомендаций кому либо поступать так же, либо нести в банк - я не давал. То есть поступал максимальо честно. Да при этом я делился теми знаниями и пониманием дел в банке которыми обладаю. В отличие от, к примеру", типичных "аленей", у которых напрочь отсутствуют элементарные знания о работе банка, и которые видят кругом только зраду.Поэтому прошу либо "цитату", либо извинений что я кого либо загоняю. Есть конечно еще конечно третий вариант. Знаете как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Пришедший говорит поэту Ивану Николаевичу Поныреву (Бездомному): "Не пишите больше! − попросил пришедший умоляюще."Хотя для этого конечно надо признать свою принципиальную неправоту. Боюсь вам подобное не под силу.

А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика? А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика? Порт Повідомлень: 889 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 18:45 Порт написав: А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика? А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика?

Люди как бы пользуются словами чтобы высказать свое мнение. Извините, что сразу не оценил ваш уровень интеллекта. В общем забейте... "Зрада" - ваше все. Люди как бы пользуются словами чтобы высказать свое мнение. Извините, что сразу не оценил ваш уровень интеллекта. В общем забейте... "Зрада" - ваше все. WallNutPen Повідомлень: 221 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20 1330 704739

Amethyst Пон 18 кві, 2022 18:28 ОТП БАНК 1 ... 8 , 9 , 10

Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56 96 32901

alex_on Пон 18 кві, 2022 18:03