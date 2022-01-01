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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:00

  WallNutPen написав:
  Порт написав:А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика?

Люди как бы пользуются словами чтобы высказать свое мнение. Извините, что сразу не оценил ваш уровень интеллекта. В общем забейте... "Зрада" - ваше все.

На кого забивать, а кого считать ценным собеседником моё право. Без ценных советов дешёвых ботов обойдусь.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:15

  WallNutPen написав:
  Порт написав:А зачем такая большая простыня? Чтобы за большим количеством слов скрыть свою сущность платного загонщика?

Люди как бы пользуются словами чтобы высказать свое мнение. Извините, что сразу не оценил ваш уровень интеллекта. В общем забейте... "Зрада" - ваше все.


Прошу загоняльщика прокоментувати наступне: Суркіси заборонили СЕП (на фіз.лице)?
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