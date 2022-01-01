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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:35
Банк вводит комиссию за перевод, свыше 100000 на другие банки в размере 2% Похоже зверек подобрался и к суркисбанку.
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:47
Вы уточняйте что речь именно о р2р а не о СЭП. И при чем тут зверёк? Аналогичные заград тарифы ввели ряд других банков к примеру тот же Изя. Такие тарифы свидетельствуют не о зверьке а о том что банку не нравится модель поведения клиента когда он в течение месяца гоняет большие суммы по р2р. Только и всего. К тому же данное ограничение не применяется при переводах сумм зарплат, соцвыплат, выплат по вкладам и т.п. В общем эти чисто антитранзитный тариф. И то 100000 в месяц можно и транзитить
Додано: Пон 18 кві, 2022 15:21
Да, только P2P. Кстати введены задним числом, с 15 апреля. Форвард тоже начинал с P2P и где сейчас Форвард? И не вы ли в истории Форвардом тут же стали предрекать безболезненную "смену собственника"? Такая резвость в защите умирающих банков выглядит довольно странно.
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14
Вы не путайте мягкое с теплым. Заград тариф на р2р в том или ином виде существует во многих банках. В форварде такого тарифа я не припоминаю. И нет у меня никакой резвости в "защите умирающих баков". Просто когда толпа оленей начинает во всем видеть зраду, должен же хоть кто-то показывать им что все вовсе не так как кажется на их первый "алений" взгляд. По поводу того же форварда я кстати сохраняю убеждение что банк вполне может и справится с трудностями. По крайней мере за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время. А вот по абанку и вовсе нет проблем волноваться. Он ни разу не ограничил вывод по р2р в принципе а просто ввел комисию для транзитчиков причем от 100000 грн. месяц. Так где тут трудности? Типичный антисвин да и только
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:25
В форварде заградтариф 1000 в сутки на все переводы без исключения. Несомненно это показатель отличного здоровья банка, ага. Загонщик оленей, вроде вас, конечно же должен делать это в любых условиях, вопрос только в том, бесплатно ли вы этим занимаетесь.
Додано: Пон 18 кві, 2022 17:18
В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита.
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:06
В форварде не заградтариф, а лимит 1000 на переводы. Заградтариф это когда банк берёт комиссию за перевод, что может быть не выгодно клиенту, но ограничения на сумму перевода нет, т.е. если клиент готов за допкомиссию отправить нужную ему сумму денег. В форварде деньги в принципе не отправишь сверх лимита
Я просто воспользовался терминологией предыдущего загонщика оленей. На мой взгляд жёсткий лимит ещё хуже, поскольку в принципе не позволяет вывести за раз желаемую сумму, несмотря на потери. А это признак отложенного северного зверька.
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:21
Re: А-Банк
Так вы еще и "тарифы" от "лимитов" не отличаете - тяжелый случай. Не думал что с таким уровнем понимания следует писать что-либо на финансовом форуме.
Мне принципиально нравится ваш стиль общения на форуме:
1. Написать глупость.
2. В ответ на то что вам пишут что вы пишете глупость, съехать на личность оппонента обвиняя его в "зраде" (или загоне таких существ как вы).
3. Стоять на своем до последнего путая "тариф" с "лимитами" и доказывая что наличие отдельных признаков "нездоровья" банка это вообще капецы капецные.
Ладно попробую еще раз:
Цитирую себя же "за месяц существенных изменений нет и кто хотел даже фонд мог вывести из банка за это время". Это по вашему проблема для тех у кого есть голова на плечах? Если проблема - задумайтесь где ваша голова находится
Далее - процитируйте пожалуйста где и когда я кого-либо загонял (то есть рекомендовал оставлять деньги в форварде)? Я всегда писал о своих действиях - что я оставляю деньги в банке, что я держу свои деньги в банке, что я подставляю банку плечо... Причем указывал что деньги это для меня не последние, а случись что фонд выплатит, то есть с моей стороны риск не велик. Рекомендаций кому либо поступать так же, либо нести в банк - я не давал. То есть поступал максимальо честно. Да при этом я делился теми знаниями и пониманием дел в банке которыми обладаю. В отличие от, к примеру", типичных "аленей", у которых напрочь отсутствуют элементарные знания о работе банка, и которые видят кругом только зраду.
Поэтому прошу либо "цитату", либо извинений что я кого либо загоняю. Есть конечно еще конечно третий вариант. Знаете как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Пришедший говорит поэту Ивану Николаевичу Поныреву (Бездомному): "Не пишите больше! − попросил пришедший умоляюще."
Хотя для этого конечно надо признать свою принципиальную неправоту. Боюсь вам подобное не под силу.
Додано: Пон 18 кві, 2022 22:15
А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!
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