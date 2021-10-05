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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 07:33
https://xsport.ua/football_s/news/surki ... u_8600709/
jay2004 написав: melkh написав:
А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!
Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((
Здається, рухаються за русским кораблем.
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lara_08
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