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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 07:33

  jay2004 написав:
  melkh написав:А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!


Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((

Здається, рухаються за русским кораблем.

https://xsport.ua/football_s/news/surki ... u_8600709/
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:35

Re: А-Банк

Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:16

  jay2004 написав:Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((

Цікаво, що навіть не загороджувальний тариф ввели, а повністю заблокували 2600.
klug
 
Повідомлень: 6839
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:54

  pfauter написав:Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?

Не работает
Hemi
 
Повідомлень: 164
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