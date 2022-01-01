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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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А-Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 07:33

  jay2004 написав:
  melkh написав:А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!


Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((

Здається, рухаються за русским кораблем.

https://xsport.ua/football_s/news/surki ... u_8600709/
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:35

Re: А-Банк

Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:16

  jay2004 написав:Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((

Цікаво, що навіть не загороджувальний тариф ввели, а повністю заблокували 2600.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:54

  pfauter написав:Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?

Не работает
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:59

Уже писал такое в другой ветке, но не грех повторить - хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:10

Зато прислали, что восстановили лимит для Плати частинами.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 05:37

  jay2004 написав:
  melkh написав:А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!


Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((

Здається, рухаються за русским кораблем.

Ок,у меня карта для выплат,начинается на 6705,с неё р2р не пускает
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:11

а п2п с зеленой уходят? какие лимиты на платеж/день?
la9
 
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имхо-сэпы и в добрые времена не были "козырной картой" этого банка
выручало всегда пи ту пи
хуторянка
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