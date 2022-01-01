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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 07:33
https://xsport.ua/football_s/news/surki ... u_8600709/
jay2004 написав: melkh написав:
А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!
Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((
Здається, рухаються за русским кораблем.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 19:35
Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?
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Додано: Вів 19 кві, 2022 20:16
jay2004 написав:
Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((
Цікаво, що навіть не загороджувальний тариф ввели, а повністю заблокували 2600.
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Додано: Вів 19 кві, 2022 20:54
pfauter написав:
Кто-то сегодня СЕП отправлял?
Работает или нет?
Не работает
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Додано: Сер 20 кві, 2022 09:59
Уже писал такое в другой ветке, но не грех повторить - хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:10
Зато прислали, что восстановили лимит для Плати частинами.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 05:37
jay2004 написав: melkh написав:
А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!
Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((
Здається, рухаються за русским кораблем.
Ок,у меня карта для выплат,начинается на 6705,с неё р2р не пускает
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Додано: Чет 21 кві, 2022 12:11
а п2п с зеленой уходят? какие лимиты на платеж/день?
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Додано: Чет 21 кві, 2022 12:43
имхо-сэпы и в добрые времена не были "козырной картой" этого банка
выручало всегда пи ту пи
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