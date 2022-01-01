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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:17

  la9 написав:а п2п с зеленой уходят? какие лимиты на платеж/день?

Я не так давно переправляв 8000 грн на свою приватівську картку, то блок з відеодопитом. Так що будьте готові виправдовуватись.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:58

  flysoulfly написав:
  хуторянка написав: пи ту пи

а ліміт за операцію зараз який?

Сегодня была в отделении, спрашивала о лимитах р2р. Ответили: до 30000 за операцию и до 100000 в день, свыше 100000 комиссия, вроде 2%, когда заработает СЭП не знают. Деньги с депозита, который закончится 26 числа заказать нельзя, сказали приходить 26 и при наличии в кассе выдадут в пределах 100000 грн.
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