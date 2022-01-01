Я не так давно переправляв 8000 грн на свою приватівську картку, то блок з відеодопитом. Так що будьте готові виправдовуватись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 15:17
Додано: Чет 21 кві, 2022 15:58
Сегодня была в отделении, спрашивала о лимитах р2р. Ответили: до 30000 за операцию и до 100000 в день, свыше 100000 комиссия, вроде 2%, когда заработает СЭП не знают. Деньги с депозита, который закончится 26 числа заказать нельзя, сказали приходить 26 и при наличии в кассе выдадут в пределах 100000 грн.
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