А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 15:17
la9 написав:
а п2п с зеленой уходят? какие лимиты на платеж/день?
Я не так давно переправляв 8000 грн на свою приватівську картку, то блок з відеодопитом. Так що будьте готові виправдовуватись.
Ой+
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Додано: Чет 21 кві, 2022 15:58
flysoulfly написав: хуторянка написав:
пи ту пи
а ліміт за операцію зараз який?
Сегодня была в отделении, спрашивала о лимитах р2р. Ответили: до 30000 за операцию и до 100000 в день, свыше 100000 комиссия, вроде 2%, когда заработает СЭП не знают. Деньги с депозита, который закончится 26 числа заказать нельзя, сказали приходить 26 и при наличии в кассе выдадут в пределах 100000 грн.
Oktawa
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:08
хуторянка написав:
имхо-сэпы и в добрые времена не были "козырной картой" этого банка
выручало всегда пи ту пи
Ну раз на раз не приходилось конечно, но даже в хорошие времена вывести больше 2-х р2р в день без видео идентификации не получалось, а вот сэпом я выводила за день сколько хотела
Кассандра
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:03
sens написав: jay2004 написав: melkh написав:
А хтось сьогодні відправляв СЕП на фізичну особу в інший банк і як швидко надійшов СЕП? Чи взагалі сьогодні нічого не відправилося?!
Кажуть, Суркіси заблокували СЕП. Зовсім((
Здається, рухаються за русским кораблем.
Ок,у меня карта для выплат,начинается на 6705,с неё р2р не пускает
На 6 начинается Maestro и UnionPay. Ваша карта 6705 такая?
https://colnect.com/ru/bank_cards/bank_ ... 0%BD%D0%B0
Sanyok77
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:04
Oktawa написав:
когда заработает СЭП не знают.
похоже банк всё.Это ж одна из самых основных функций банка - перечисление денег.Что б СЕП не работал в банке я такое впервые слышу.
посетитель
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:35
посетитель написав: Oktawa написав:
когда заработает СЭП не знают.
похоже банк всё.Это ж одна из самых основных функций банка - перечисление денег.Что б СЕП не работал в банке я такое впервые слышу.
Пишуть, що 2600 працює, а 2620 цікавить групу клієнтів у межах статистичної похибки.
klug
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:56
На юридичну СЕП працював і буде працювати, за комуналку оплачує і все доходить, думаю, дійсно обрізали, щоб не кидали на інші банки з вигодою, знаємо, куди шлють, а на рахунок все, ще зарано судити, поповнив інснуючий, благо, закон дозволяє це робити.
melkh
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:36
melkh Коммуналка действительно доходит, но завтра заканчивается депозит, 100000 и мне нужно его как-то вывести в другой банк... С СЭП это в пару кликов, а с р2р гораздо сложнее!
pfauter
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:40
А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ
sergia
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