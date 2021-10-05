Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 22:32
Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:45
И от 100 грн.
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