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А-Банк
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Додано: Чет 21 кві, 2022 22:32
sergia написав:
А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ
Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
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WallNutPen
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:45
WallNutPen написав: sergia написав:
А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ
Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22
WallNutPen написав: sergia написав:
А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ
Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
Я читал что в начале апреля что-то пофиксили, но как-бы не до того было. Приложение вручную обновляется?
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sergia
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:38
sergia Смотрите у себя в настройках.
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lubarec
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16
lubarec написав:sergia
Смотрите у себя в настройках.
дякую, зрозуміло
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