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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:32

  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:45

  WallNutPen написав:
  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз

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lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22

  WallNutPen написав:
  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз

Я читал что в начале апреля что-то пофиксили, но как-бы не до того было. Приложение вручную обновляется?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:38

sergia Смотрите у себя в настройках.
lubarec
 
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  lubarec написав:sergia Смотрите у себя в настройках.

дякую, зрозуміло
sergia
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