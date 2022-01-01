Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 22:32
Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:45
И от 100 грн.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22
Я читал что в начале апреля что-то пофиксили, но как-бы не до того было. Приложение вручную обновляется?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:25
Шмуркис через границу судорожно часы вывозит. Видимо решил, что здесь у него будущего нет.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:56
так, ноги вже щурі роблять от су@@
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:02
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:00
добре що за товстосумами і нечистоплотними ПЕП-ами спільнота щільно слідкує!
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