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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:32

  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:45

  WallNutPen написав:
  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз

И от 100 грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22

  WallNutPen написав:
  sergia написав:А вывод кешбека на Андроиде так и не починили? В приложении указано только на ЗСУ

Приложение давно обновляли? Я писал что 5 апреля было обновление и возможность вывода на свои карты вернули. Я вывел. Но в новой версии сам кэшбек спрятали с главной страницы подальше от глаз

Я читал что в начале апреля что-то пофиксили, но как-бы не до того было. Приложение вручную обновляется?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:38

sergia Смотрите у себя в настройках.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:16

  lubarec написав:sergia Смотрите у себя в настройках.

дякую, зрозуміло
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:25

Шмуркис через границу судорожно часы вывозит. Видимо решил, что здесь у него будущего нет.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:56

так, ноги вже щурі роблять от су@@ https://espreso.tv/povernuvsya-za-godinnikami-nardepa-surkisa-yakiy-viikhav-za-kordon-pislya-vtorgnennya-rf-zatrimali-na-kordoni-up
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:02

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:16

FINANCE.UA вирішив спалити перед НБУ усі теми в усіх банках.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:00




добре що за товстосумами і нечистоплотними ПЕП-ами спільнота щільно слідкує!

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/22/7341434/
greenozon
 
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