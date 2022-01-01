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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:01
klug написав:
FINANCE.UA вирішив спалити перед НБУ усі теми в усіх банках.
Абсолютно "ні"
Ви ж не знаєте, про що будемо писати. Якраз "теми" палити не будемо. Тим більше, що це і без нас роблять досить успішно...
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ShtormK
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:29
ShtormK написав: klug написав:
FINANCE.UA вирішив спалити перед НБУ усі теми в усіх банках.
Абсолютно "ні"
Ви ж не знаєте, про що будемо писати. Якраз "теми" палити не будемо. Тим більше, що це і без нас роблять досить успішно...
Ну, як не знаю? Два з трьох питань про те, як банки дотримуються законодавства щодо фінансового моніторингу, а у наших реаліях може викрити лише тих, хто дотримується його не достатньо. Друге питання в частині карткових лімітів має сенс лише для одного банку, який будь-яким каналом насипає не більше 1000 грн/день, у інших банках клієнти мають більше шансів зіткнутися з відсутністю інкасації або ж лімітами банкомату. Ліміти Прихвата за два місяці усі уже добре вивчили.
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klug
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:53
ShtormK написав:Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
Ранее (август-сентябрь 21 года) мне в отделении А-Банка начальница отделения говорила, что их финмониторинг может возбудиться на сумму 250 000 грн. Но это как я понял либо одним платежом, или например за месяц.
Если же у меня на депозите 250 000 грн и собрал я их не за 1-2 месяца (а например за год), тогда вопросов нет - без претензий.
Также есть вот такая новость по А-Банку:З 15 квітня перекази з картки на картку іншого банку у застосунку «ABank24» до 100 000₴ на місяць є безкоштовними, як і до змін, але від 100 000₴ — комісія складе вже 2%. Крім того, безкоштовними залишаються перекази цільових коштів (зарплата, пенсія, соцвиплати, виплата вкладу, термінові перекази та валютообмін).
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Sanyok77
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:35
Sanyok77 написав: ShtormK написав:Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
Ранее (август-сентябрь 21 года) мне в отделении А-Банка начальница отделения говорила, что их финмониторинг может возбудиться на сумму 250 000 грн. Но это как я понял либо одним платежом, или например за месяц.
Если же у меня на депозите 250 000 грн и собрал я их не за 1-2 месяца (а например за год), тогда вопросов нет - без претензий.
Также есть вот такая новость по А-Банку:З 15 квітня перекази з картки на картку іншого банку у застосунку «ABank24» до 100 000₴ на місяць є безкоштовними, як і до змін, але від 100 000₴ — комісія складе вже 2%. Крім того, безкоштовними залишаються перекази цільових коштів (зарплата, пенсія, соцвиплати, виплата вкладу, термінові перекази та валютообмін).
До войны а-банка возбуждалась при обороте от 50К в месяц и/или 90К за 2 месяца и это при том, что налили 100К кред лимита и он просто выбирался и погашался в грейсе. Но обходилось без блоков и хватало выписок из др. банков где есть кред.лимиты на похожую сумму.
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ol_zy
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:46
посетитель написав:
похоже банк всё
Oktawa написав:
когда заработает СЭП не знают.
.
Это ж одна из самых основных функций банка - перечисление денег.Что б СЕП не работал в банке я такое впервые слышу.
так що чути тут?
фсьо чи не фсьо ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:50
сьогодні обзвонювали -заманювали на депозити
нагадували за бонуси
а) 150К
б) трансфер бонус
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greenozon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 13:48
greenozon написав:
сьогодні обзвонювали -заманювали на депозити
нагадували за бонуси
а) 150К
б) трансфер бонус
пусть ставят 12% и придут без заманивания)
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sergia
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