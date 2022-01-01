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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:28
Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
Ждать то можно, главное не получить геморрой.
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helter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32
helter написав: Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
Ждать то можно, главное не получить геморрой.
ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают
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Amethyst
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