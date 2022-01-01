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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:28

  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

Ждать то можно, главное не получить геморрой.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32

  helter написав:
  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

Ждать то можно, главное не получить геморрой.

ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают :)
Amethyst
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Повідомлень: 2205
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 396 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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