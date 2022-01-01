А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:28
Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
Ждать то можно, главное не получить геморрой.
helter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32
helter написав: Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
Ждать то можно, главное не получить геморрой.
ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают
Amethyst
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:11
Amethyst написав: helter написав: Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
Ждать то можно, главное не получить геморрой.
ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают
17 000 000$ кешем, 13 елітних годинників і ще невідомо що вивезли власнки - Суркіси за кордон
а ви да, чекайте 20..30..150% річних
https://zaxid.net/grigoriya_surkisa_zat ... i_n1541529
greenozon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:48
greenozon написав: Amethyst написав:
Вот от Шаромыги точно ждемс 20%
17 000 000$ кешем, 13 елітних годинників і ще невідомо що вивезли власнки - Суркіси за кордон
а ви да, чекайте 20..30..150% річних
- тож а нашо тоді експерименти типу
greenozon написав:
АБАнка довго зараховує СЕП-и із інших банків...
йшов сьогодні 5+- годин (випущений був за 30 хв)
?
flysoulfly
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:50
flysoulfly в 9ій ранку пульнув із форварда, через 30 хв іконка в ІБ позеленіла (банк випустив) а в АБ дойшло (прийшов пуш на телефон) наааабагато пізніше не розумію який сенс затримувати вхідні сеп-и, я розумію ще вихідні притримувати 3 дні а тут що.. дурня якась
greenozon
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Подякував: 255 раз.
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