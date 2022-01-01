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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:28

  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

Ждать то можно, главное не получить геморрой.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32

  helter написав:
  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

Ждать то можно, главное не получить геморрой.

ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают :)
Amethyst
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Повідомлень: 2206
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:11

  Amethyst написав:
  helter написав:
  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

Ждать то можно, главное не получить геморрой.

ну ждать=ожидать, а так мы идем своим путем, то хай они нам наяривают :)


17 000 000$ кешем, 13 елітних годинників і ще невідомо що вивезли власнки - Суркіси за кордон
а ви да, чекайте 20..30..150% річних :)

https://zaxid.net/grigoriya_surkisa_zat ... i_n1541529
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:48

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Вот от Шаромыги точно ждемс 20%

17 000 000$ кешем, 13 елітних годинників і ще невідомо що вивезли власнки - Суркіси за кордон
а ви да, чекайте 20..30..150% річних
- тож а нашо тоді експерименти типу
  greenozon написав:АБАнка довго зараховує СЕП-и із інших банків...
йшов сьогодні 5+- годин (випущений був за 30 хв)

?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:50

flysoulfly
в 9ій ранку пульнув із форварда, через 30 хв іконка в ІБ позеленіла (банк випустив)
а в АБ дойшло (прийшов пуш на телефон) наааабагато пізніше
не розумію який сенс затримувати вхідні сеп-и, я розумію ще вихідні притримувати 3 дні а тут що.. дурня якась
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:55

Чого ви хочете від приват-технологій? Не знаю як зараз, а у часи, коли прихват будував тут усю цю систему, у самому прихваті СЕП міг заходити на рахунок до пів доби, причому більшість чого часу займала синхронізація балансів у внутрішніх системах. Думаю, що з того часу тут не багато змінилося.
klug
 
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