flysoulfly в 9ій ранку пульнув із форварда, через 30 хв іконка в ІБ позеленіла (банк випустив) а в АБ дойшло (прийшов пуш на телефон) наааабагато пізніше не розумію який сенс затримувати вхідні сеп-и, я розумію ще вихідні притримувати 3 дні а тут що.. дурня якась
Чого ви хочете від приват-технологій? Не знаю як зараз, а у часи, коли прихват будував тут усю цю систему, у самому прихваті СЕП міг заходити на рахунок до пів доби, причому більшість чого часу займала синхронізація балансів у внутрішніх системах. Думаю, що з того часу тут не багато змінилося.
А никто не подскажет, почему при нажатии кнопки "отмена продления" в депозите для выплаты предлагается только "Зеленая", а виртуальная желтая - не предлагается? До окончания 4 или 5 дней, не помню точно. Что надо сделать, чтобы получить все-таки на желтую, т.к. на зеленой хоть небольшой, но минус, и лучше бы оно так и оставалось до конца месяца?
M-Audio написав:А никто не подскажет, почему при нажатии кнопки "отмена продления" в депозите для выплаты предлагается только "Зеленая", а виртуальная желтая - не предлагается? До окончания 4 или 5 дней, не помню точно. Что надо сделать, чтобы получить все-таки на желтую, т.к. на зеленой хоть небольшой, но минус, и лучше бы оно так и оставалось до конца месяца?
Сегодня отменял, да по умолчанию предложило Зеленую, но из меню спокойно выбрал КВД
M-Audio написав:А никто не подскажет, почему при нажатии кнопки "отмена продления" в депозите для выплаты предлагается только "Зеленая", а виртуальная желтая - не предлагается? До окончания 4 или 5 дней, не помню точно. Что надо сделать, чтобы получить все-таки на желтую, т.к. на зеленой хоть небольшой, но минус, и лучше бы оно так и оставалось до конца месяца?
Сегодня отменял, да по умолчанию предложило Зеленую, но из меню спокойно выбрал КВД
А, вот я тормоз. Я думал там карты должны списком появиться, а, оказывается, на нее нажать надо, и тогда выбор появляется.