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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 09:50

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, полагодили СЕП з а-банки, чи той глюк з неможливістю сепати на 2620 це назавжди ?

Это не глюк, это уже фишка.
Hemi
 
Повідомлень: 169
З нами з: 13.04.20
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 16:17

Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))
melkh
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Повідомлень: 683
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:09

  melkh написав:Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))




...а я ще попрацюю, грошенят закину....
abc111
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:40

Re: А-Банк

есть ли у а-банки лимиты на переводы card-to-card?
Andey
 
Повідомлень: 1162
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