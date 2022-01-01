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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 тра, 2022 09:50
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, полагодили СЕП з а-банки, чи той глюк з неможливістю сепати на 2620 це назавжди ?
Это не глюк, это уже фишка.
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Додано: Пон 02 тра, 2022 16:17
Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))
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melkh
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Додано: Вів 03 тра, 2022 17:09
melkh написав:
Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))
...а я ще попрацюю, грошенят закину....
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Додано: Суб 07 тра, 2022 11:40
есть ли у а-банки лимиты на переводы card-to-card?
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Andey
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Додано: Суб 07 тра, 2022 17:04
Andey написав:
есть ли у а-банки лимиты на переводы card-to-card?
лимит один, если отправляеш свои (не депозитные), то >100 кусков по p2p 0,5% от суммы, если депозитные, то можно всю сумму без комиссии, но в день дают выкачать только 150 кусков, если надо больше, то жди следующего дня и можете попасть на гестапо, если будете кидать 150 кусков))
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melkh
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