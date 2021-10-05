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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 09:50

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, полагодили СЕП з а-банки, чи той глюк з неможливістю сепати на 2620 це назавжди ?

Это не глюк, это уже фишка.
Hemi
 
Повідомлень: 170
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 16:17

Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))
melkh
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Повідомлень: 684
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Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:09

  melkh написав:Вивів до цента, тепер нехай розвалюються, чесно слово гади))




...а я ще попрацюю, грошенят закину....
abc111
 
Повідомлень: 2451
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:40

Re: А-Банк

есть ли у а-банки лимиты на переводы card-to-card?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:04

  Andey написав:есть ли у а-банки лимиты на переводы card-to-card?

лимит один, если отправляеш свои (не депозитные), то >100 кусков по p2p 0,5% от суммы, если депозитные, то можно всю сумму без комиссии, но в день дают выкачать только 150 кусков, если надо больше, то жди следующего дня и можете попасть на гестапо, если будете кидать 150 кусков))
melkh
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Повідомлень: 684
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:52

Банк дуже довго обробляє комунальні платежі. Відправив одночасно в газзбут через Моно та А-банк: розбив платіж на 50/50. З Моно дійшло на другий день, через А-банк вже чекаю тиждень - ще нема.
ricardo
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Повідомлень: 836
З нами з: 20.03.09
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:38

  ricardo написав:Банк дуже довго обробляє комунальні платежі. Відправив одночасно в газзбут через Моно та А-банк: розбив платіж на 50/50. З Моно дійшло на другий день, через А-банк вже чекаю тиждень - ще нема.

А как определили, что именно с Моно пришло? Суммы по идее ж одинаковые.
lara_08
 
Повідомлень: 176
З нами з: 05.05.14
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:55

  lara_08 написав:
  ricardo написав:Банк дуже довго обробляє комунальні платежі. Відправив одночасно в газзбут через Моно та А-банк: розбив платіж на 50/50. З Моно дійшло на другий день, через А-банк вже чекаю тиждень - ще нема.

А как определили, что именно с Моно пришло? Суммы по идее ж одинаковые.

В копійках різниця. З Моно прийшло.
ricardo
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Повідомлень: 836
З нами з: 20.03.09
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Подякували: 69 раз.
 
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