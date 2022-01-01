|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 18:52
IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02
Zochan написав:
IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.
постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38482
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6132 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 10 тра, 2022 19:17
IMPRINTER написав:постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
Після розблокування, наступні в ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ вже не блокували.
А так розблоковувати перший, другий...
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|7330
|
|
|1542
|888405
|
|
|2658
|1046013
|
Вів 10 тра, 2022 15:12
wtf
|