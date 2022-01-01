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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:52

Re: А-Банк

IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02

  Zochan написав:
IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.


постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:17

Re: А-Банк

IMPRINTER написав:постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?

Після розблокування, наступні в ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ вже не блокували.
А так розблоковувати перший, другий...
Zochan
 
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Подякував: 184 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:49

  Zochan написав:
IMPRINTER написав:постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?

Після розблокування, наступні в ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ вже не блокували.
А так розблоковувати перший, другий...


т.е. лочат первый манисенд и все последующие в этот же день (если пройдешь гестапо) пропускают нормально, а на следующий день уже снова - первая операция - лок, гестапо, танцы с бубном и дальше норм?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:15

Re: А-Банк

IMPRINTER написав:т.е. лочат первый манисенд и все последующие в этот же день (если пройдешь гестапо) пропускают нормально,

Так.
IMPRINTER написав: а на следующий день уже снова - первая операция - лок, гестапо, танцы с бубном и дальше норм?

Як повезе.
У мене через декілька днів знов був блок.
Пояснюють, що це все в цілях безпеки.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:44

Абанк слід за чорнимкотом відновив послугу "Плати частинами" в магазинах-партнерах
https://a-bank.com.ua/credit/pbp
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