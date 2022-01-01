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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 18:52
IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02
Zochan написав:
IMPRINTER написав:господа, как пёс выпускает чужой тянулкой манисенд с КДВ (желтой) ? без комисса? лимиты какие-то есть?
Часто блокують картку, розблоковують через Viber або у відділенні. Було без.
постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:17
IMPRINTER написав:постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
Після розблокування, наступні в ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ вже не блокували.
А так розблоковувати перший, другий...
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:49
Zochan написав:
IMPRINTER написав:постоянно лочат? или после первого разлока потом не трогают?
Після розблокування, наступні в ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ вже не блокували.
А так розблоковувати перший, другий...
т.е. лочат первый манисенд и все последующие в этот же день (если пройдешь гестапо) пропускают нормально, а на следующий день уже снова - первая операция - лок, гестапо, танцы с бубном и дальше норм?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:15
IMPRINTER написав:т.е. лочат первый манисенд и все последующие в этот же день (если пройдешь гестапо) пропускают нормально,
Так.
IMPRINTER написав: а на следующий день уже снова - первая операция - лок, гестапо, танцы с бубном и дальше норм?
Як повезе.
У мене через декілька днів знов був блок.
Пояснюють, що це все в цілях безпеки.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:44
Абанк слід за чорнимкотом відновив послугу "Плати частинами" в магазинах-партнерахhttps://a-bank.com.ua/credit/pbp
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greenozon
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:32
greenozon написав:
Абанк слід за чорнимкотом
Бо Ломбард - це copycat
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klug
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Сер 11 тра, 2022 08:52
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