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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:20

  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:46

  Vorlon написав:
  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?

а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:47

  novichok написав:
  Vorlon написав:
  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?

а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)

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