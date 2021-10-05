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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:20
novichok написав:
Аптеки входят в категорию Медицина?
Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".
Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:46
Vorlon написав: novichok написав:
Аптеки входят в категорию Медицина?
Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".
Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:47
novichok написав: Vorlon написав: novichok написав:
Аптеки входят в категорию Медицина?
Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".
Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:30
СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 14:51
Solar_simfi написав:
СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?
Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"
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