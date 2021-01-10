Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".
Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:20
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:46
а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:47
Моно
Додано: Суб 21 тра, 2022 14:51
Додано: Суб 28 тра, 2022 10:06
Со среды А-Банк меняет комиссии по картам
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З 1 червня нові тарифи за картками «Жовта» та «Зелена» від «А-Банк»
— комісія за переказ коштів з «Жовтої» на картки інших банків поза застосунком «А-Банк24» — 1% (було — безкоштовно);
— зняття готівки в Україні — 0.9% з «Зеленої» (було — 1%) та 0.9% з «Жовтої» за зняття непільгових¹ коштів (було — 0.5%);
— кешбек за поповнення карток Банку у терміналах «ПриватБанку» — 0% (було — 0.62% або 0.5% з врахуванням податку).
¹ — всі зарахування, окрім зарплати, пенсії, соцвиплат, виплати вкладу, термінових переказів та валютообміну тощо.
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