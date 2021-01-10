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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:20

  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:46

  Vorlon написав:
  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?

а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:47

  novichok написав:
  Vorlon написав:
  novichok написав:Аптеки входят в категорию Медицина?

Если догадаться нажать на категорию, то там прямо написано: "Товары и услуги в аптеках или медицинских учреждениях".

Но у обеих конкурентов кэшбек по аптекам в 2 раза больше. Зачем он вам здесь?

а кто второй конкурент? (первый ПУМБа)

Моно
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:30

СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:51

  Solar_simfi написав:СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?

Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:06

Со среды А-Банк меняет комиссии по картам

Источник https://t.me/tabfinance/461

З 1 червня нові тарифи за картками «Жовта» та «Зелена» від «А-Банк»

— комісія за переказ коштів з «Жовтої» на картки інших банків поза застосунком «А-Банк24» — 1% (було — безкоштовно);

— зняття готівки в Україні — 0.9% з «Зеленої» (було — 1%) та 0.9% з «Жовтої» за зняття непільгових¹ коштів (було — 0.5%);

— кешбек за поповнення карток Банку у терміналах «ПриватБанку» — 0% (було — 0.62% або 0.5% з врахуванням податку).

¹ — всі зарахування, окрім зарплати, пенсії, соцвиплат, виплати вкладу, термінових переказів та валютообміну тощо.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:12

Re: А-Банк

Сурківську мийку - в піч, після таких покращень. А взагалі - на ліквідацію цей опазежешний розплідник ...
maxprofit
 
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