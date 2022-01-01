|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:17
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:48
sergia написав:
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
А який тама курс грн/руб?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2385
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:30
Amethyst написав: sergia написав:
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
А який тама курс грн/руб?
по тих фото що бачив було 0,6. Але це курс не Ашки напевно, а якогось обмінника
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 17:32
Прийшов пуш в додаток
---
З 01.06.2022 змінюються тарифи на зняття коштів по платежу SEPA
Тепер комісія за зняття готівки буде 0.9% від суми зняття
---
отакої
суркісонам жерти треба
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13520
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|30905
|
|
|17
|2143
|
|
|2924
|1237776
|
|