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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:17

Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:48

  sergia написав:Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.

А який тама курс грн/руб?
Amethyst
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Повідомлень: 2385
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:30

  Amethyst написав:
  sergia написав:Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.

А який тама курс грн/руб?

по тих фото що бачив було 0,6. Але це курс не Ашки напевно, а якогось обмінника
sergia
 
Повідомлень: 441
З нами з: 14.12.20
Подякував: 97 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:32

Прийшов пуш в додаток
---
З 01.06.2022 змінюються тарифи на зняття коштів по платежу SEPA
Тепер комісія за зняття готівки буде 0.9% від суми зняття

---

отакої
суркісонам жерти треба :x
greenozon
 
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  #<1 ... 29303132
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