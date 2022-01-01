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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:17
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
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sergia
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Додано: Пон 30 тра, 2022 13:48
sergia написав:
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
А який тама курс грн/руб?
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Amethyst
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:30
Amethyst написав: sergia написав:
Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
А який тама курс грн/руб?
по тих фото що бачив було 0,6. Але це курс не Ашки напевно, а якогось обмінника
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sergia
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:32
Прийшов пуш в додаток
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З 01.06.2022 змінюються тарифи на зняття коштів по платежу SEPA
Тепер комісія за зняття готівки буде 0.9% від суми зняття
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отакої
суркісонам жерти треба
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Додано: Вів 31 тра, 2022 07:34
Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення
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2XL
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:15
2XL написав:Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення
Жовта картка це картка для виплат.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:18
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:58
2XL написав:
Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення
Це типу "КдВ з коміс за обнал
нецільових", а поповнення готівкою та б/г в обидві сторони -- безкоштовне.
Вважаю, що це краще за КдВ у Прівата, де треба ізголяться для поповнення готівкою в ТСО.
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Amethyst
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:48
1finanсier написав: Solar_simfi написав:
СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?
Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"
Просвітіть будь ласка, що таке сепити і для чого це ? В додатку ніколи не помічав такої опції як СЕП переказ.
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FairyPrince
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:55
FairyPrince написав: 1finanсier написав: Solar_simfi написав:
СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?
Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"
Просвітіть будь ласка, що таке сепити і для чого це ? В додатку ніколи не помічав такої опції як СЕП переказ.
Інші платежі/Платіж за реквизитами, а там вводите ІБАН і все інше
Обслуговує такі платежі/перекази -- СЕП (Система лЕхтроних Платежів) НБУ, вони працюють тільки в робочий час.
На відміну від р2р-переказів (за номером картки), такі перекази йдуть 1..2 години, але вони повністю авторизуються банком і дозволяють переказувати агромадні суми (в принципі, анлім)
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Amethyst
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