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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:17

Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:48

  sergia написав:Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.

А який тама курс грн/руб?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:30

  Amethyst написав:
  sergia написав:Доречі Ашка в Херсоні зараз працює краще ніж інші Українські банки. Багатьом Українцям там це дуже допомагає вижити. Так що зарано їх з гімнами зрівнювати.

А який тама курс грн/руб?

по тих фото що бачив було 0,6. Але це курс не Ашки напевно, а якогось обмінника
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:32

Прийшов пуш в додаток
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З 01.06.2022 змінюються тарифи на зняття коштів по платежу SEPA
Тепер комісія за зняття готівки буде 0.9% від суми зняття

---

отакої
суркісонам жерти треба :x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 07:34

Re: А-Банк

Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:15

Re: А-Банк

2XL написав:Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення
Жовта картка це картка для виплат.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:18

2XL

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:58

  2XL написав:Що це за жовта картка? Картка для виплат, але з безкоштовним поповненням? Не бачу в тарифах 0,5 відсотка за поповнення

Це типу "КдВ з коміс за обнал нецільових", а поповнення готівкою та б/г в обидві сторони -- безкоштовне.
Вважаю, що це краще за КдВ у Прівата, де треба ізголяться для поповнення готівкою в ТСО.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:48

  1finanсier написав:
  Solar_simfi написав:СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?

Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"

Просвітіть будь ласка, що таке сепити і для чого це ? В додатку ніколи не помічав такої опції як СЕП переказ.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:55

  FairyPrince написав:
  1finanсier написав:
  Solar_simfi написав:СЕП на вихід досі не ходять чи вже все норм?

Схоже найлижчим часом точно не буде. Зараз пише - тіпа "не можна сепити на такі рахунки, скористуйтеся послугою переказу на картку"

Просвітіть будь ласка, що таке сепити і для чого це ? В додатку ніколи не помічав такої опції як СЕП переказ.

Інші платежі/Платіж за реквизитами, а там вводите ІБАН і все інше
Обслуговує такі платежі/перекази -- СЕП (Система лЕхтроних Платежів) НБУ, вони працюють тільки в робочий час.
На відміну від р2р-переказів (за номером картки), такі перекази йдуть 1..2 години, але вони повністю авторизуються банком і дозволяють переказувати агромадні суми (в принципі, анлім)
Amethyst
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